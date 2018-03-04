العليا للانتخابات: 5430 ناخب في الخارج حتى أمس السبت.



طرابلس 04 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين في الخارج بلغ 5430 ناخب حتى أمس السبت.

وأشارت المفوضية على صفحتها الرسمية إلى أن أعلى عدد للناخبين سُجل في

بريطانيا حيث بلغ 1200 ناخب فيما سجل أقل عدد في قبرص بــــ ( 8 )

ناخبين.

يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات مددت فترة تسجيل الناخبين

بالخارج حتى يوم الاثنين الموافق 12 مارس القادم نتيجة ما سجلته منظومة

التسجيل بالخارج من إقبال متواضع على التسجيل وبناء على طلبات من

المواطنين الليبيين المقيمين بالخارج والذين لم يتمكنوا من التسجيل حتى

الآن بسبب بعض الصعوبات الفنية المتعلقة بهم.



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