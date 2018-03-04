بدء الانتخابات العامة في إيطاليا .

روما 4 مارس 2018 (وال) - بدأت مراكز الاقتراع في إيطاليا اليوم الأحد استقبال ما يقرب من 46 مليون ناخب للتصويت في الانتخابات العامة.

ويتنافس في هذه الانتخابات تحالف القوى بقيادة رئيس الوزراء السابق

" سيلفيو برلوسكوني " و"رابطة الشمال" الذي يقوده " ماتيو سالفيني "

و "إخوة إيطاليا" الذي تقوده " جورجيا ميلوني " .

ومن المقرر أن تغلق المراكز أبوابها مساء اليوم على تمام الساعة 2:00 بالتوقيت العالمي الموحد .

يذكر أن قانون الانتخابات الجديد ينص على أن ثلث المقاعد في مجلس

النواب ستنتخب وفق النظام الاكثرية اي فوز من يحقق اعلى عدد من الاصوات، بينما ينتخب الثلثان الباقيان وفق التمثيل النسبي ، وعلى حصول مجلس الشيوخ على 50 بالمئة من التصويت .