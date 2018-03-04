قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين من الضفة الغربية المحتلة .





رام الله 4-مارس-2018(وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة

الماضية، تسعة مواطنين على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة من القدس.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال اعتقلت

ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة من بلدة العيسوية في القدس كما اعتقلت قوات

الاحتلال مواطنين من بلدة صيدا من محافظة طولكرم ، والمواطنين ناصر

إبراهيم هوارين من الظاهرية، وعبد الرحيم ابو أسعد من إذنا في الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: محمد اللولو (26 عاماً) من مخيم

الأمعري، وفادي عيسى (35 عاماً) من مخيم قدورة، في محافظة رام الله

والبيرة.

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