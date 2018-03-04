توطين الخلايا الطاقة الشمسية بالمساجد.



طرابلس 4 مارس-2018 ( وال ) - أثمرت الخطوات الفاعلة لإدارة المساجد

بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية منذ سنة 2016 حول توطين خلايا

الطاقة الشمسية والسخان الشمسي للمياه فى المساجد.

واوضحت مصادر الهيئة العامة للاوقاف إنه تم تركيب نموذج فى مسجد

رابعة العدوية الاسبوع الحالي من الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة و

بالتعاون مع مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية بتاجوراء الذي لديه باع

طويل فى مجال الطاقة الشمسية والمتجددة منذ سنة 1978. ووفقا للتفاهمات

والاتفاقات الموقعة بين الاطراف الثلاث خلال المدة السابقة سيتم تركيب

(10) عشر عينات بمساجد اخرى خلال المدة القادمة.

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