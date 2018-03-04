الجيش المصري يعلن مقتل 4 عسكريين و10 مسلحين في عمليات أمنية بسيناء .

القاهرة 4 مارس 2018 (وال )- أعلن المتحدث العسكري الرسمي باسم

الجيش المصري تامر الرفاعي اليوم الأحد مقتل أربعة عسكريين مصريين بينهم ضابطان ، و10 "تكفيريين" بالأيام الأخيرة في إطار العملية العسكرية التي أطلقها الجيش المصري في التاسع من فبراير الماضي بشمال شبه جزيرة سيناء .

وذكر الرفاعي في بيان له أن ضابطين وجنديين لقوا حتفهم خلال

الاشتباكات وعمليات تطهير بؤر الإرهابيين، كما أصيب ضابط وثلاثة جنود

آخرون.

كما أشار إلى القضاء على "عناصر تكفيرية مسلحة شديدة الخطورة" خلال

عملية أمنية نفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية عقب ورود

معلومات تفيد بتحصن عدد من المسلحين بأحد المباني المهجورة بنطاق مدينه العريش، شمالي سيناء.

وخلال العمليات تم اعتقال 245 شخصا من المشتبه بهم والمطلوبين جنائيا، وتم الإفراج عن عدد منهم بعد فحص موقفهم الأمني.

كما قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أن العمليات أسفرت أيضا عن تدمير 145 ملجأ ووكرا ومخزنا بالمناطق الجبلية وعدد من

الخنادق المجهزة هندسيا لإيواء العناصر الإرهابية، وعن اكتشاف وتدمير

نقطة وقود ومخزن تحت الأرض يحتويان علي أكثر من 10 الاف لتر بنزين.

كما تم اكتشاف وتدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة وعدد 39 عبوة

ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات، وكذلك 21 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط اكثر من 5 اطنان من المواد المخدرة المعدة للتداول، وفقا لنفس المصدر.

ومنذ اطلاق عملية "سيناء 2018"، تم الإعلان عن مقتل 16 عسكريا و105 عناصر إرهابية مشتبة بها، وفقا للبيانات التي نشرها الجيش.

(وال )