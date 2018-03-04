نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 4 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الأحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .

* التحذير : الريح باش إلى شرش نشط إلى قوي على الساحل الممتد من

زوارة إلى مصراته ويكون قبلي الى باش على الساحل الممتد من شحات الى طبرق

تصل سرعته الى (25) عقدة بحرية .



* الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.

السماءً صافية إلى قليلة السحب ، الريح باش على الساحل الممتد من زوارة

إلى الخمس وشلوق على باقي الساحل هذا اليوم ويتحول يوم الغد إلى شرش على

طول الساحل سرعته مابين (05 - 20) عقدة ، يصا أحيانا إلى (25) عقدة على

الساحل الممتد من زوارة إلى مصراته ، ارتفاع الموج يتراوح ما بين

(0.25-1.25) متر ، يصل إلى (1،75 ) متر على الساحل الممتد من طرابلس إلى

مصراته ، البحر هادىء إلى خفيف الموج ، ويكون قليل الاضطراب على الساحل

الممتد من طرابلس إلى مصراته يوم الغد ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح

مابين (14-16) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب الاتربة في

الجو .



* الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق...

السماءً صافية إلى قليلة السحب ، الريح شلوق هذا اليوم ، بينما يكون

قبلي يوم الغد ويتحول تدريجيا إلى شرش سرعته مابين(05 -20) عقدة تصل إلى

(25) عقدة يوم الغد على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق ، إرتفاع الموج

يتراوح ما بين (0.25-1.25)متر ، البحر هادىء إلى خفيف الموج ، درجة

حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة إلى

متوسطة بسبب الاتربة في الجو.

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