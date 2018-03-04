الطيران المدني الايراني يتسلم الصندوق الاسود للطائرة المنكوبة .



طهران 4 مارس 2018 (وال) - أعلن مسؤول بمنظمة الطيران المدني

الايراني انه تم تسليم الصندوق الاسود للطائرة المنكوبة "أي تي آر 72"

لمندوب المنظمة.

وصرح مدير مراقبة عمليات الملاحة بالمنظمة " محمد سعيد شريفي "

لوكالة انباء "فارس" اليوم الأحد ان الصندوق الاسود للطائرة "أي تي آر

72" قد تم تسليمه في محافظة كهكيلوية لمندوب منظمة الطيران المدني

الايراني (رئيس اللجنة المختصة بدراسة حادث الطائرة).

واشار إلى سلامة الصندوق الاسود وامكانية استقاء المعلومات منه .

مضيفا أن لجنة دراسة الحادث في منظمة الطيران المدني الايراني لها اهلية

دراسة وثائق الحادث وتحديد السبب فيه.

يذكر أن طائرة الركاب الايرانية كانت تقل 65 راكبا قد تحطمت خلال

الشهر الماضي بضواحي مدينة (سميرم) بمحافظة اصفهان بعد ان اختفت عن صفحة

الرادار .