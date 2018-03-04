وزير التعليم يبحث في مصر سبل إقامة مدرسة عامة للجالية الليبية .



القاهرة 4 مارس 2018 (وال )- بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق

الوطني الدكتور "عثمان عبد الجليل" مع وكيل وزارة التربية والتعليم الفني

بجمهورية مصر العربية " حسام نبيل" سبل إقامة مدرسة عامة للجالية الليبية

في مصر.

وتناول الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي بمقر وزارة التعليم

المصرية بالقاهرة، تجربة الوزارتين وبرامجهما في مجال تطوير المناهج

الدراسية وطرق التقويم والقياس والامتحانات .

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مناهج اللغة الانجليزية بمصر، وطرق

تدريسها،وآليات الاستفاذة منها لاسيما بعد إقرار وزارة التعليم بحكومة

الوفاق الوطني تطوير المناهج والمقررات الدراسية وتدريس اللغة الانجليزية

ابتدأ من الصف الأول ابتدائي بداية من العام الدراسي المقبل.

هذا وتم الاتفاق علي تشكيل وفد مصري من المركز الوطني للامتحانات

لزيارة ليبيا، والالتقاء بالإدارة العامة للامتحانات، ووضع آلية تعاون

مشتركة والتعرف علي تجارب الدولتين في هذا المجال .

حضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام "عادل جمعة" و

أمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم المكلف "عبد المنعم ابو

لائحة " ومستشار الوزير للتعليم الخاص "محمود البوعزي" ومدير إدارة

الملحقيات وشؤون الموفدين "محمد العتوق" وعن الجانب المصري وكيل الوزارة

المكلف ورئيس القطاع العام" رضاء حجازي"، ومساعد الوزير للشؤون الإدارية

والمالية ورؤساء القطاعات بالوزارة، ورئيس الادارة المركزية للخدمات

المركزية "هناء سعد الله"، ورئيس إدارة التعليم الثانوي بالوزارة "ياسر

عبدالعزيز" .

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