انطلاق الحملة الوطنية الخامسة للتشجير بمصراته.





مصراته 4 مارس 2018 ( وال ) - انطلقت يوم أمس بمناطق مدينة مصراته

حملة التشجير ضمن الحملة الوطنية الخامسة للتشجير للموسم الزراعي الحالي

بمدن ومناطق ليبيا بهدف تنمية الغطاء النباتي وتعويض الفاقد من اشجار

الغابات .

وشارك في حملة التشجير شباب مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة وحركة

الكشافة والمرشدات حيث قاموا بغرس المئات من شتلات اشجار الغابات بمنطقة

طمينه نقطة الشرطة الزراعية بالحزام الاخضر.

وتهدف الحملة إلى تعويض الفاقد من أشجار غابات الحزام الاخضر الذي

يمتد مسافة (50) كيلومترا حول المدينة .

يذكر أن الحملة الوطنية الخامسة للتشجير انطلقت خلال الايام الماضية

بكل مدن ليبيا من صبراته إلى الزاوية والخمس ومسلاته وترهونة وسرت ومناطق

الجبل الاخضر والبيضاء والمرجح وبنغازي وتستهدف الحملة زراعة اشجار

الغابات كالسرول والصنوبر والصفصاف لما لها من اهمية في تقليل الرياح

ومكافحة التصحر .

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