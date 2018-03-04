الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 4 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال

الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

يبقى الطقس متقلب مصحوب بإرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة على

أغلب مناطق ليبيا تسبب فى اثارة الاتربة والغبار .

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر هدا اليوم على بعض المناطق الساحلية

والريــاح جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة على اغلب

المناطق قد تتجاوز (50) كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في

الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-34) درجة مئوية

وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق وترتفع يوم الثلاثاء.

بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة

إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية

الأفقية على بعض المناطق ودرجات الحرارة القـصوى تتـراوح هدا اليوم

مـــابين (27-34) درجة مئوية وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق

الساحلية .

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح جنوبية غربية إلى

شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط اليوم على غدامس -الحمادة

وهون مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية

ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح هدا اليوم مابين (30-35) درجة مئوية

وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على غدامس والحمادة وترتفع يوم الثلاثاء.

الكفرة - تازربو - السرير

السماء صافية بوجه عام والرياح جنوبية غربية فجنوبية شرقية خفيفة إلى

معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة

والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 32 - 35 ) درجة مئوية.

(وال)