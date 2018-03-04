اللجنة الفنية الليبية-التونسية لتقييم التعاون في مجال التعليمالعالي توصي ضرورة فتح آفاق تعاون جديدة .



تونس 4 مارس 2018 (وال )- أوصت اللجنة الفنية المشتركة

الليبية-التونسية لتقييم التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي

والبحث العلمي بضرورة فتح آفاق تعاون جديدة في المجالات العلمية كافة .

كما أوصت اللجنة التى بدأت اجتماعها الخميس الماضي بالعاصمة

التونسية بتنظيم ندوات علمية مشتركة بين جامعات البلدين،وتسجيل الطلبة

بمؤسسات التعليم العالي ،والاستفادة المتبادلة من خبرات وكفاءات الأساتذة

الزائرين من خلال إلقاء المحاضرات والإشراف المزدوج على الرسائل والبحوث.

كما اتفق الطرفان على تنظيم ندوة لرؤساء الجامعات الليبية

والتونسية قبل نهاية العام الجاري ،وأن يعقد على هامش هذه الندوة اجتماعا

بين مسؤولين من المركز الوطني للغات بليبيا ومركز ابورقيبة للغات .

وترأس أعمال اجتماع هذه اللجنة عن الجانب الليبي وكيل وزارة

التعليم لشؤون التعليم العالي "أيمن القماطي" وعن الجانب التونسي المدير

العام للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية

"سليم شوري".

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