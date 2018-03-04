وكيل وزارة التعليم ايمن القماطي يوقع على محضر الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشتركة الليبية التونيسية للتعاون في مجال التعليم العالي.



تونس 4 مارس 2018 (وال) - تم في تونس الخميس التوقيع على محضر الاجتماع

الثاني للجنة الفنية المشتركة الليبية التونيسية للتعاون في مجال التعليم

العالي والبحث العلمي .

ووقع المحضر وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي بحكومة الوفاق

الوطني ايمن القماطي ومن الجانب التونسي سليم شورى المدير العام للتعاون

الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونيسية .

وتضمن المحضرالاتفاق على رفع الحصة من عدد الطلاب الليبيين الدارسين في

الجامعات التونيسية استثنائيا من 45 الى 145 طالبا .

كما تضمن المحضر الاتفاق على امكانية انتداب مدرسين جامعيين من تونس

للتدريس في الجامعات والكليات الليبية في عدد من التخصصات واعداد مشروع

اتفاقية جديدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تحدد الاولويات

وآليات التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي .

كما تضمن المحضر الاتفاق على تعويض الطلاب الليبيين الذين لم يتم قبولهم

في الجامعات التونيسية بقائمة أخرى في نفس السنة الدراسية .

ويمكن للطلاب الليبيين حسب محضر الاجتماع الاستفادة من برنامج تسجيل

الطلبة الاجانب بمقابل خارج الحصة الرسمية ،كما يمكن للطلاب الليبيين

المتخرجين من الجامعات الخاصة التونيسية المعتمدة التسجيل في الجامعات في

كل التخصصات، على ان يتم ذلك من خلال وزارة التعليم في ليبيا .

وبخصوص الطلاب الليبيين المتحصلين على الشهادة الثانوية من تونس يمكن

قبولهم بالجامعات التونيسية عن طريق السفارة الليبية في تونس .

كما تضمن المحضر التعاون الثنائي في مجال البحث العلمي واقتراح عقد

اجتماع للجنة الفنية بين البلدين خلال هذا العام وتشجيع مراكز البحث

العلمي في البلدين على ابرام اتفاقيات شراكة وتنظيم عدد من الندوات

العلمية .

كما تم الاتفاق وفق المحضر على تنظيم ندوة لرؤساء الجامعات الليبية

والتونيسية في ليبيا خلال العام الجاري .

(وال)