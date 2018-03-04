بدء اعمال الدورة التاسعة والأربعين بعد المائة، لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة .





القاهرة 4-مارس-2018 (وال) - بدأت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة،

اليوم الأحد، أعمال الدورة التاسعة والأربعين بعد المائة، لمجلس الجامعة

العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة السعودية.

ويناقش المندوبون على مدى يومين، التحضير لاجتماعات الدورة الوزارية على

مستوى وزراء الخارجية العرب المقررة الأربعاء القادم، حيث تتناول

المباحثات مجمل تطورات العمل العربي المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وتتضمن الدورة 8 بنود، وتشمل عدة مواضيع على جدول أعمالها، كما يناقش

الاجتماع قضية الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي

المحتلة، بالإضافة إلى الجولان العربي السوري المحتل، والأزمات في ليبيا

وسوريا،واليمن، والعراق، إلى جانب بحث موضوعات تخص صيانة الأمن القومي

العربي ومكافحة الإرهاب، والتعاون العربي مع التكتلات الإقليمية

والدولية، وملف تطوير وإصلاح الجامعة العربية، ووضع منهجية جديدة للتعامل

العربي مع ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل .

كما سيتم مناقشة عدد من البنود والتي تتضمن تقرير الأمين العام عن نشاط

الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 148و149)،

وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية 150 لمجلس جامعة الدول العربية على

المستوى الوزاري، حيث تم إدراج هذا البند بناء على طلب الأمانة العامة.

وسوف ترفع نتائج الاجتماع، الى اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد

في مقر الجامعة العربية الأربعاء المقبل، لاعتمادها.

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