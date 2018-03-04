حشد من الخبراء والمهندسين والمهتمين بشؤون المياه يحيون اليوم العربي للمياه.





بنغازي 4 مارس 2018 (وال )- أحيت إدارة النهر الصناعي ببنغازي اليوم

العربي للمياه بتنظيم احتفالية تحت شعار "من أجل المحافظة على المياه"،

بمشاركة حشد من الخبراء والمهندسين والمهتمين بشؤون المياه من الجامعات

والوزارات ومختلف الشركات والمؤسسات .

واستهلت الاحتفالية بورقة علمية مقدمة من الدكتور عبد السلام

الجحاوي، عن النهر الصناعي ومسيرته طيلة 25 عاماً، وتكلفة المشروع، ودوره

في توفير المياه للمدن الليبية ، وورقة حول الأحواض الجوفية لمصادر

الإمداد المائي الدراسات والواقعية مقدمة من مدير المركز الفني الإدارة

المكامن الجوفية المهندس فوزي الشريف .

كما ألقيت ورقة علمية عن جودة المياه وأسباب المعالجة للدكتور ناصر

الساحلي، وورقة عن المقاييس العالمية لجودة المياه للمهندس عوض الشيخي،

وورقة عن النهر الصناعي وتأثيره على البيئة للمهندس وليد الهلالي .

وأوضح مدير مكتب الإعلامي بجهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي توفيق

الشويهدى إن الهدف من تنظيم هذه الاحتفالية التأكيد على المحافظة على

المياه ومصادرها، والعمل على الإرشاد والتوعية المواطنين بأهمية المياه

في المجتمع، وذلك عن طريق إطلاق ثقافة المحافظة على المياه

وأضاف الشويهدي أن المواطنين لا يكترثون بأهمية المياه القادمة من

آلاف كيلومترات من أعماق الصحراء إلى الشمال، فالمياه يتم إهدارها بكميات

كبيرة.

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