طالبة ليبية تتحصل على جائزة أفضل مشروع تخرج في المؤتمر الدولي للهندسة الكهربائية بألمانيا .
الأحد ، 04- 03- 2018 - 10:52:00
طرابلس 04 مارس 2018 (وال)- تحصلت الطالبة الليبية "خلود حمزة"
على جائزة أفضل مشروع تخرج على مستوى 35 دولـة أوروبية شاركت في المؤتمر
الدولي للهندسة الكهربائية بألمانيا.
هذا وسجلت الطالبة "خلود " براءة اختراع لمشروع (جهاز تتبع
للسيارات)، وقد تم ترشيحها كأفضل مُــقدِمة ومُحَـاضِرة من قبل رئيس
اتحاد الجامعات الأوروبية ولُقِـبت بأصغر استاذة ماجستير سنـاً .
وهنأ وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور "عثمان عبد الجليل"،
الطالبة "خلود حمزة " بهذا التفوق العلمي معربا عن فخره و اعتزازه وفريق
العمل بالوزارة بهذا النجاح العلمي الذي تحققه طالبة ليبية على مستوى
العالم .
... وال ...