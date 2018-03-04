طالبة ليبية تتحصل على جائزة أفضل مشروع تخرج في المؤتمر الدولي للهندسة الكهربائية بألمانيا .



طرابلس 04 مارس 2018 (وال)- تحصلت الطالبة الليبية "خلود حمزة"

على جائزة أفضل مشروع تخرج على مستوى 35 دولـة أوروبية شاركت في المؤتمر

الدولي للهندسة الكهربائية بألمانيا.

هذا وسجلت الطالبة "خلود " براءة اختراع لمشروع (جهاز تتبع

للسيارات)، وقد تم ترشيحها كأفضل مُــقدِمة ومُحَـاضِرة من قبل رئيس

اتحاد الجامعات الأوروبية ولُقِـبت بأصغر استاذة ماجستير سنـاً .

وهنأ وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور "عثمان عبد الجليل"،

الطالبة "خلود حمزة " بهذا التفوق العلمي معربا عن فخره و اعتزازه وفريق

العمل بالوزارة بهذا النجاح العلمي الذي تحققه طالبة ليبية على مستوى

العالم .

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