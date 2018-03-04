ندوة في بنغازي حول "أطفال التوحد ودور الأسرة والمجتمع في تقديم الخدمات لهم" .





بنغازي 4 مارس 2018 (وال )- نطمت كلية الصحة العامة بجامعة العرب

الطبية، بنغازي ندوة علمية تثقيفية حول "ظاهرة أطفال التوحد وكيفية

التعامل معهم من كافة النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية" .

وتناولت الندوة التي نظمها قسم التثقيف الصحي بكلية الصحة العامة تحت

شعار " أطفال التوحد ودور الأسرة والمجتمع في تقديم الخدمات لهم"، من

خلال ورقات علمية مشاكل التوحد وطرق التعامل معها، وخدمات الصحية لهذه

الفئة ، ودور المؤسسات التعليمية في العناية بها ، وإعطاء النصائح

والإرشادات لتعامل معهم في كافة النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية .

وتخللت الندوة العلمية التي شارك فيها أطباء قطاع الصحة وعضوات هيأة

التدريس بجامعة بنغازي هند آدم، انتصار الشهيبي، تقديم ورقات العمل،

وحلقة نقاش عامة، لطرح المواضيع ذات صلة بطفل التوحد .

كما تناولت الندوة بالنقاش أهم التوصيات المتقرحة لظاهرة التوحد لدى

الأطفال، ودور مراكز البحوث حول ظاهرة التوحد لدى الأطفال، وأهمية دور

الأسرة وتوعيتها في كيفية التعامل مع أطفالها .

وقال عضو هيأة التدريس بكلية الصحة العامة الأستاذ ميلود العماري : إن

الندوة تناولت أهم التوصيات المتقرحة لظاهرة التوحد لدى الأطفال،

ومتابعة البحوث حول ظاهرة التوحد الأطفال، وأهمية دور الأسرة وتوعيتها في

كيفية التعامل مع أطفالها .

وأضاف العماري أن الهدف من الندوة إتاحة الفرصة من أجل إقامة دورات

تدريبية للتعريف بظاهرة التوحد الأطفال .

من جهته، قال رئيس قسم التثقيف الصحي بكلية الصحة العامة والمسئول عن

الندوة الأستاذة هند محمد آدم إن الندوة تناولت دور الأسرة والمجتمع

اتجاه هذه الفئة وتقديم الخدمات لها .

وأشارت الأستاذة هند محمد آدم إلى أن ظاهرة التوحد انتشرت بشكل كبير في

المجتمع الليبي، , مما أجبر كلية الصحة العامة أن تسلط الضوء على هذه

الفئة ، لان مرضى التوحد يحتاجون إلى تواصل خاص، بسبب اختلاف الاستجابة

بين مرضى التوحد وبين الطفل السليم.

من جهة أخرى، أكدت رئيس المنظمة الليبية لأطفال التوحد المهندس إيهاب

العبار " حرص المنظمة على القيام بدورها لاطفال التوحد من حيث الخدمات

والتوعية للأسرة، وحالياً تقوم المنظمة بحصر عدد أطفال التوحد في ليبيا

بالكامل.

... وال بنغازى ....