ندوة في بنغازي حول "أطفال التوحد ودور الأسرة والمجتمع في تقديم الخدمات لهم" .الأحد ، 04-03-2018 - 10:52:00



بنغازي 4 مارس 2018 (وال )- نطمت كلية الصحة العامة بجامعة العرب
الطبية، بنغازي ندوة علمية تثقيفية حول "ظاهرة أطفال التوحد وكيفية
التعامل معهم من كافة النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية" .
وتناولت الندوة التي نظمها قسم التثقيف الصحي بكلية الصحة العامة تحت
شعار " أطفال التوحد ودور الأسرة والمجتمع في تقديم الخدمات لهم"، من
خلال ورقات علمية مشاكل التوحد وطرق التعامل معها، وخدمات الصحية لهذه
الفئة ، ودور المؤسسات التعليمية في العناية بها ، وإعطاء النصائح
والإرشادات لتعامل معهم في كافة النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية .
وتخللت الندوة العلمية التي شارك فيها أطباء قطاع الصحة وعضوات هيأة
التدريس بجامعة بنغازي هند آدم، انتصار الشهيبي، تقديم ورقات العمل،
وحلقة نقاش عامة، لطرح المواضيع ذات صلة بطفل التوحد .
كما تناولت الندوة بالنقاش أهم التوصيات المتقرحة لظاهرة التوحد لدى
الأطفال، ودور مراكز البحوث حول ظاهرة التوحد لدى الأطفال، وأهمية دور
الأسرة وتوعيتها في كيفية التعامل مع أطفالها .
وقال عضو هيأة التدريس بكلية الصحة العامة الأستاذ ميلود العماري : إن
الندوة تناولت أهم التوصيات المتقرحة لظاهرة التوحد لدى الأطفال،
ومتابعة البحوث حول ظاهرة التوحد الأطفال، وأهمية دور الأسرة وتوعيتها في
كيفية التعامل مع أطفالها .
وأضاف العماري أن الهدف من الندوة إتاحة الفرصة من أجل إقامة دورات
تدريبية للتعريف بظاهرة التوحد الأطفال .
من جهته، قال رئيس قسم التثقيف الصحي بكلية الصحة العامة والمسئول عن
الندوة الأستاذة هند محمد آدم إن الندوة تناولت دور الأسرة والمجتمع
اتجاه هذه الفئة وتقديم الخدمات لها .
وأشارت الأستاذة هند محمد آدم إلى أن ظاهرة التوحد انتشرت بشكل كبير في
المجتمع الليبي، , مما أجبر كلية الصحة العامة أن تسلط الضوء على هذه
الفئة ، لان مرضى التوحد يحتاجون إلى تواصل خاص، بسبب اختلاف الاستجابة
بين مرضى التوحد وبين الطفل السليم.
من جهة أخرى، أكدت رئيس المنظمة الليبية لأطفال التوحد المهندس إيهاب
العبار " حرص المنظمة على القيام بدورها لاطفال التوحد من حيث الخدمات
والتوعية للأسرة، وحالياً تقوم المنظمة بحصر عدد أطفال التوحد في ليبيا
بالكامل.
... وال بنغازى ....

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