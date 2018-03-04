وفد من كوريا الجنوبية يزور كوريا الشمالية لبحث تحسين العلاقات في شبه الجزيرة الكورية.





سيول4 مارس 2018 (وال) - أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية

اليوم الأحد أن وفدا رفيع المستوى من المسؤولين الكوريين الجنوبيين

سيتوجه إلى كوريا الشمالية غد الاثنين لبحث تحسين العلاقات في شبه

الجزيرة الكورية واحتمال إجراء محادثات بين واشنطن وبيونجيانج.

وسيرأس الوفد سوه هون رئيس جهاز المخابرات الوطنية وتشونج يوي يونج

رئيس مكتب الأمن الوطني وتأتي زيارته بعد أن زار مسؤولون كوريون شماليون

كبار كوريا الجنوبية خلال دورة الألعاب الشتوية الشهر الماضي.

وسيتوجه الوفد بعد زيارة كوريا الشمالية التي تستمر يومين إلى الولايات

المتحدة لإطلاع المسؤولين هناك على نتائج مباحثاته في بيونجيانج.

وكانت كوريا الشمالية أكدت السبت أنها مستعدة لإجراء محادثات مع

الولايات المتحدة لكنها قالت إنه لن تجلس بشروط مسبقة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية

الكورية الشمالية قوله "لن نتسول الحوار أو نتجنب الخيارالعسكري الذي

تتحدث عنه الولايات المتحدة".

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