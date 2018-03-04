رئيس المجلس الرئاسي يشارك في ملتقى خريجي كلية الهندسة بجامعة طرابلس.





طرابلس 4 مارس 2018 ( وال ) - شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني م. فائز السراج في ملتقى خريجي كلية الهندسة بجامعة طرابلس

الذي نظمته إدارة الكلية يوم أمس بحضور رئيس جامعة طرابلس والعشرات من

خريجي وطلاب وأعضاء هيئة تدريس بالكلية.

وأفتتح الملتقى بكلمة لرئيس جامعة طرابلس الدكتور نبيل النطاح : دعا

فيها كليات الجامعة الاخرى إلى أن تقتدي وتنظم ملتقيات مماثلة من أجل مد

جسور التواصل وتبادل الخبرات.

وتضمن البرنامج الاحتفاء بالدفعة الأولى من خريجي كلية الهندسة .

حيث القت المهندسة لطيفة الأرناؤطي كلمة تحدثت فيها عن فترة التأسيس

وحيّت زملاء لها كان لهم دورا ايجابيا في مراحل بناء ليبيا.

كما تحدث المهندس عبد العزيز مرسي خريج نفس الدفعة عام 1966م مقترحا

انشاء رابطة للخريجين لربط العلاقة بين الكلية وخريجيها كما أقترح انشاء

صندوق يموله الخريجون لدعم كليتهم.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي بكلمة عبر خلالها عن سعادته بلقاء زملاء

الدراسة .. مؤكداً أهمية انعقاد مثل هذه اللقاءات التي تتيح الفرصة

للتواصل بين الخريجين وتوثق الصلة بين الكلية وخريجيها.

وأضاف السيد الرئيس في كلمته بأن الاحتياج للمهندسين من مختلف الجامعات

سيزداد مع بدء مراحل البناء والتعمير هذا العام .. مؤكدا على أهمية

دورالجامعة ومساهمتها في مخططات التنمية.

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