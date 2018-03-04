استشهاد مزارع فلسطيني برصاص الاحتلال شرق خان يونس.





خان يونس 4 مارس 2018 (وال) - أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن استشهاد مزارع

فلسطيني يبلع من العمر (59 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق خان

يونس جنوب قطاع غزة ظهر أمس .

وأفادت ذات المصادر بأن المزارع ، أصيب برصاصة في ظهره أطلقها عليه جنود

الاحتلال المتمركزين في أبراج المراقبة الجاثمة على الشريط الحدودي شرق

خان يونس، ونقل على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة، واعلن عن استشهاده

اليوم.

وذكر شهود عيان ان المزارع الفلسطيني كان يعمل في ارضه عندما استهدفه

جنود الاحتلال.

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