صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الأمم يواصل أعمال صيانة ثلاث
مؤسسات تعليمية ومجمع عيادات سرت .
الأحد ، 04- 03- 2018 - 09:09:00
سرت 4 مارس 2018 -(وال)- يواصل صندوق دعم الاستقرار التابع
لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى( UNDP ) صيانة ثلاث مؤسسات تعليمية و
مجمع عيادات سرت .
وقال منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الانمائى ( UNDP )
الدكتور" القدافى البطئ " لمراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت إن أعمال
الصيانة تشمل ثانوية عقبة بن نافع ومدرسة خوله وثانوية الاتحاد وتنفذها
شركات محلية تم التعاقد معها من قبل مشروعات برنامج الأمم المتحدة .
وأشار إلى إن نسبة الانجاز بهذه المشاريع قد بلغت أكثر من 80
بالمائة وان أعمال الصيانة تتم بإشراف مكتب مشروعات بلدية سرت وبالتنسيق
مع المجلس البلدي .
وأكد " البطئ " إن إعمال الصيانة ستشمل أيضا خلال الشهر
القادم سبع ( 7) مؤسسات تعليمية اخرى وان تكلفة إجمالي صيانة المؤسسات
التعليمية المستهدفة بالصيانة اكثر من 2 مليون دولار .
وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الانمائى سيوفر خلال الأسبوع
الجاري محرقة طبية لمستشفى بن سينا وعدد من سيارات نقل القمامة ومضخات
مياه كبيرة الحجم وصناديق للقمامة .
...(وال-سرت )...