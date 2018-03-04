صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الأمم يواصل أعمال صيانة ثلاث مؤسسات تعليمية ومجمع عيادات سرت .





سرت 4 مارس 2018 -(وال)- يواصل صندوق دعم الاستقرار التابع

لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى( UNDP ) صيانة ثلاث مؤسسات تعليمية و

مجمع عيادات سرت .

وقال منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الانمائى ( UNDP )

الدكتور" القدافى البطئ " لمراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت إن أعمال

الصيانة تشمل ثانوية عقبة بن نافع ومدرسة خوله وثانوية الاتحاد وتنفذها

شركات محلية تم التعاقد معها من قبل مشروعات برنامج الأمم المتحدة .

وأشار إلى إن نسبة الانجاز بهذه المشاريع قد بلغت أكثر من 80

بالمائة وان أعمال الصيانة تتم بإشراف مكتب مشروعات بلدية سرت وبالتنسيق

مع المجلس البلدي .

وأكد " البطئ " إن إعمال الصيانة ستشمل أيضا خلال الشهر

القادم سبع ( 7) مؤسسات تعليمية اخرى وان تكلفة إجمالي صيانة المؤسسات

التعليمية المستهدفة بالصيانة اكثر من 2 مليون دولار .

وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الانمائى سيوفر خلال الأسبوع

الجاري محرقة طبية لمستشفى بن سينا وعدد من سيارات نقل القمامة ومضخات

مياه كبيرة الحجم وصناديق للقمامة .

...(وال-سرت )...