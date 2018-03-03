فريق أهلي بنغازي للكر الطائرة يتأهل إلى نهائيات كأس ليبيا.





طرابلس 3 مارس 2018 (وال)- تأهل فريق أهلي بنغازي للكرة الطائرة إلى

نهائيات كأس ليبيا عن فرق المجموعة الأولى بعد فوزه على النصر بثلاثة

أشواط دون رد.

أما عن المجموعة الثانية فانحصر التنافس بين السويحلي والاتحاد

المصراتي، وفي المجموعة الثالثة فاز الأهلي طرابلس الجمعة ذهابا على

الجزيرة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في انتظار مباراة الإياب التي ستقام

الاثنين.

يذكر أن نهائي كأس الكرة الطائرة سيقام بطرابلس بداية مايو المقبل.

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