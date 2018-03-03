بطل ليبيا "كمال القرقني" يتوج بذهبية كلاسيك المحترفين في بناء الأجسام.





طرابلس 3 مارس 2018 (وال)- أحرز البطل الليبي "كمال القرقني" ذهبية

بطولة أرلوند كلاسيك للمحترفين 2018 لبناء الأجسام التي أقيمت في

الولايات المتحدة الأمريكية بعد احتلاله المركز الأول من بين العديد من

رياضيي العالم.

وتعد هذه هي أول ذهبية تسجل باسم رياضي ليبي في هذه البطولة التي تحمل

اسم بطل العالم في بناء الأجسام "أرنولد شوارزنيجر" وتقام منافساتها في

أواخر فبراير أو أوائل مارس بكولومبس بولاية أوهايو الأمريكية.

وتعتبر أرنولد كلاسيك من أكبر بطولات كمال الأجسام ماديا بعد مستر

أولمبياد، حيث إن الجائزة الأولى في 2017 وصلت إلى 130 ألف دولار، وسيارة

من نوع هامر، وساعة روليكس.

ويعد البطل الليبي "كمال القرقني" من أهم اللاعبين على الساحة، كونه

صاحب بطولة العالم لأكثر من خمس مرات، كما يعد من أقوى وأفضل الأجسام

العربية في الفترة الأخيرة، فلم يستطع أي بطل عربي منازلته والتغلب عليه،

باستثناء البطل المغربي "محمد زكريا" الذي تغلب عليه مرة واحدة العام

2013 في المغرب، وحقق المركز الأول في فئة وزن أكثر من الـ100كغم.

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