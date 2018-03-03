ليبيا تحتضن بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة خلال مايو المقبل.





طرابلس 3 مارس 2018 (وال)- اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة

القدم المصغرة الجمعة، خلال اجتماع خاص في تونس، الخامس من مايو المقبل

موعدا لتنظيم بطولة أفريقيا الأولى لكرة القدم المصغرة في ليبيا، فيما

ستقام قرعة البطولة في منتصف أبريل المقبل.

وقد أوضح رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة

"حسين الطويلب" في الاجتماع آخر الترتيبات والاستعدادات لإقامة البطولة،

وتم اختيار مدينة طرابلس لاستقبال الحدث خلال مايو المقبل.

وقد أكدت كل من تونس ومصر والجزائر والسنغال وجنوب أفريقيا وساحل

العاج والصومال مشاركتها في الحدث الأفريقي.

...(وال)...