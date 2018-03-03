الملاكم الليبي عبد المالك الزناد يخوض اليوم نزالا مع الملاكم الإنجليزي "جيفك مليز".





طرابلس 3 مارس 2018 (وال)- يخوض الملاكم الليبي المحترف "عبد المالك

الزناد" اليوم السبت نزالا جديدا أمام الملاكم الإنجليزي "جيفك مليز" على

حلبة مدينة بلاسكور في أسكتلندا.

وقد أجرى "الزناد" الجمعة عملية الميزان مع الملاكم الإنجليزي بحضور

كثيف لوكالات الأنباء ومراسلي كثير من الإذاعات البريطانية والعالمية في

جو أكثر من رائع بعد أن تمت عملية الميزان والتقابل الشخصي بين الملاكمين

الليبي والإنجليزي.

يشار إلى أن الملاكم الليبي "عبدالمالك الزناد" فاز بعديد المباريات

في بطولة الملاكمة على مستوى دولة مالطا، حيث فاز على بطل مالطا بالضربة

القاضية في الجولة الثانية، وفاز على خصمه البلجيكي بالضربة القاضية في

الجولة الثانية، وفاز على الملاكم المجري "كارلي كابال" في منافسات وزن

76 كلغ بالنقاط.

كما فاز على الملاكم الإنجليزي "بينيت" بالضربة الفنية القاضية في

الجولة الثانية، وعلى خصمه الإيطالي بالنقاط في مباراة رائعة من ست جولات

ظهر فيها "الزناد" بكامل لياقته البدنية وبفنياته العالية وبالسرعة التي

جعلت خصمه يسقط مرتين على الأرض.

وقد استعد "الزناد" لهذه المباراة جيدا بإقامة معسكر إعداد في بريطانيا

بإشراف مدربه الإنجليزي "مايكل براون".

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