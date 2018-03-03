سلامة يثمن هيئة التدريس في جامعة بنغازي لجهودها في إعادة أعمارها .





بنغازي 03 مارس 2018 (وال) ثمن المبعوث الأممي إلى ليبيا " غسان سلامة "

الجهود المبذولة من قبل أفراد هيئة التدريس في جامعة بنغازي ومؤسسي

الجمعية الليبية لدعم الجامعة في سبيل إعادة بناءها.

وقال " سلامة " خلال اجتماعه اليوم بأعضاء هيئة التدريس ومؤسسي

الجمعية الليبية لدعم الجامعة: إن مبادرتكم لجمع المال من أجل إعادة بناء

جامعتكم العريقة هي من أجمل المبادرات التي رأيتها، وانا أدعمها قلباً

وقالباً ومستعد لتشجيع هذه المبادرة والترويج لها محلياً ودولياً.

وهنأ سلامة: أعضاء هيئة التدريس على صمودهم عندما دُمِّرت الجامعة

ومواصلتهم للتعليم بكل شجاعة أثناء الاشتباكات التي شهدتها مدينة بنغازي

،.

كما هنأهم على قدراتهم الإبداعية، مؤكدا بان هذا نموذج، إذا تكرر في

جميع أنحاء ليبيا، ستعلو بمؤسساتها وستساهم في تمكين مواطنيها .



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