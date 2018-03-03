نزوح 120 عائلة من حي الطيوري بسبها والمجلس البلدي للمدينة يشكل لجنة لحصر احتياجاتهم.

.



سبها 03 مارس 2018(وال)- أعلن المجلس البلدي لمدينة سبها نزوح ما يقارب

عن 120 عائلة من عائلات حي الطيوري من منازلهم إلى داخل مدينة سبها نتيجة

الاشتباكات وتردي الوضع الأمني الدائر الذي يشهده مدخل المدينة الجنوبي.

وأكد المجلس في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "

فيسبوك " انه شكل لجنة لحصر النازحين وتلبية احتياجاتهم مشيرا الى انه تم

تسجيل عدد 700 نازح من البالغين بين النساء والرجال بالإضافة إلى 200 طفل

.

من جهة أخرى قال مدير مكتب العلاقات العامة في مؤسسة الطاهر الزاوي بسبها

" علي الكشكري" في تصريحات صحفية إن المؤسسة توصلت إلى مقر نزوح عدد من

عائلات حي الطيوري بسبها، والتي فرت من وسط الاشتباكات التي يشهدها مدخل

المدينة الجنوبي.

وأوضح " الكشكري " ان فريق المؤسسة رصد احتياجات هذه العائلات التي

استقرت في مدرسة " أبوبكر الصديق" بحي المنشية وسط ظروف صعبة حسب وصفه،

مبينا أن هذه العائلات تحتاج إلى المواد الغذائية الضرورية وحليب وحفاظات

الأطفال إضافة إلى الأغطية .

وقال إن المؤسسة وزعت سلال غذائية على الأسر النازحة بمساعدة عدد من

المتطوعين بحي المنشية، موضحا أن الأسر لا تزال تفد إلى مقر المدرسة خوفا

من اشتداد المعارك، خاصة بعد أن سقطت عدة قذائف عشوائية على بعض المنازل

القريبة من مركز الاشتباك.

كما ذكرت منظمة البر والإحسان والتقوى ببلدية سبها أنها تواصلت مع لجنة

الإشراف على النازحين المكلفة من المجلس البلدي الذي أطلق نداء استغاثة

وتم رصد الاحتياجات الأولية والمستعجلة للنازحين وثم حصر وتسجيل احتياجات

النازحين وهم يسعون إلى توفيرها .



...( وال ) ...