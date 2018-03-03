شحنة دوائية ومستلزمات طبية تصل لمجمع عيادات سرت المركزي ومستشفى بن سينا التعليمي .





سرت 03 مارس 2018(وال)- تسلمت مخازن الإمداد الطبي بمجمع عيادات سرت

المركزي ومستشفى بن سينا التعليمي شحنة دوائية ومستلزمات طبية مقدمة من

الهلال الأحمر القطري

وقال مدير الخدمات الصحية بسرت الدكتور " خليفة محمد السيوى " لمراسل

وكالة الأنباء الليبية بالمدينة إن هذه المساعدات الدوائية والمستلزمات

الطبية التشغيلية تم استلامها من اللجنة المكلفة وتم تسليمها إلى مجمع

عيادات سرت المركزي الذي يقدم خدماته اليومية الطبية لاهالي سرت وكذلك

إلى مستشفى بن سينا التعليمي بالمدينة إضافة إلى تسليم شحنة دوائية

ومستلزمات طبية إلى مستشفى أهراوة العام .



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