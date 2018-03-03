برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP فى ليبيا يواصل أعمال صيانة عدد من المؤسسات تعليمية والصحية بمدينة سرت .





سرت 03 مارس 2018(وال)- يواصل صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج

الأمم المتحدة الانمائي UNDP في ليبيا أعمال صيانة ثلاثة مؤسسات

تعليمية ومرفق صحي بمدينة سرت.

وقال منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP بالمنطقة الوسطى

الدكتور " القذافي البطى " لمراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت إن أعمال

صيانة المؤسسات التعليمية المستهدفة بالصيانة الشاملة جاءت بالتنسيق

مع البلدية بسبب ما تعرضت له هذه المرافق التعليمية لأضرار أبان حرب

تحرير مدينة سرت .مشيرا إلى أن العدد المستهدف بالصيانة الشاملة اثنا

عشر مؤسسة تعليمية تابعة لمراقبة تعليم سرت .

وأوضح " القذافي " أن أعمال الصيانة الحالية متواصلة وتشمل ثانوية عقبة

بن نافع وتقوم بصيانتها شركة مادوين للمقاولات ومدرسة خولة ويقوم

بأعمال الصيانة لها شركة سرت للمقاولات بينما ثانوية الاتحاد يقوم

بصيانتها شركة وادي الناهية للمقاولات .

وأضاف أن أعمال الصيانة تنفذها هذه الشركات المحلية التي تم التعاقد

معها من قبل مشروعات برنامج الأمم المتحدة الانمائي وفقا لكراسات وشروط

العطاء .

وأشار إلى أن نسبة الانجاز بهذه المشاريع أكثر من 80 بالمائة وان أعمال

الصيانة تتم بإشراف مكتب مشروعات بلدية سرت وبالتنسيق مع بلدية سرت .

وأكد أن أعمال الصيانة ستشرع أيضا بموقع مجمع عيادات سرت المركزي

اعتبارا من هذا الأسبوع وتتواصل شهرين وستشمل الصيانة المباني والبنية

التحتية والسباكة والكهرباء و النوافذ والأبواب والطلاء وغيرها حسب بنود

الاتفاق .

وأشار إلى أن أعمال الصيانة تشمل أيضا خلال الشهر القادم عدد 7 مؤسسات

تعليمية بالتنسيق مع بلدي سرت وان تكلفة إجمالي صيانة المؤسسات

التعليمية المستهدفة بالصيانة أكثر من مليوني دولار .

كما سيوفر برنامج الأمم المتحدة الانمائى أيضا لبلدية سرت خلال الأسبوع

الجاري محرقة طبية لمستشفى بن سينا التعليمي بسرت إضافة إلى عدد من

سيارات نقل القمامة ومضخات مياه كبيرة الحجم وصناديق للقمامة لأكثر من

200 صندوق خلال الفترة القادمة .



... (وال - سرت)..