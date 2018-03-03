الاتحاد الاوروبي يعلن عودة 15 ألف مهاجر إلى بلدانهم من ليبيا .
السبت ، 03- 03- 2018 - 13:07:00
بروكسل 03 مارس 2018 (وال)- أعلن الاتحاد الاوروبي - الجمعة - أن المنظمة الدولية للهجرة ساعدت 15 ألف مهاجر على العودة إلى ديارهم من ليبيا من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية ، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون النشط مع الاتحاد الافريقي .
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية " فيديريكا موغيريني " في بيان إن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أجلت بدورها أكثر من 1300 لاجئ من ليبيا .
وأكدت أن هذا يفي بالأهداف التي تم الاتفاق عليها والإعلان عنها في اجتماع فريق العمل الخاص الذي عقد في 14 ديسمبر الماضي وجمعها مع
كل من مفوضة الاتحاد الأفريقي " أميرة الفاضل " ، والمدير العام للمنظمة
الدولية للهجرة " ويليام سوينغ " والمفوض السامي لشؤون اللاجئين" فولكر تورك " .
وأنشئ فريق العمل الخاص المشترك على هامش مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الذي عقد في أبيدجان خلال شهر نوفمبر الماضي بهدف إنقاذ وحماية أرواح المهاجرين واللاجئين .
وأشارت " موغيريني " إلى أن العمل المشترك سيتواصل في الأسابيع المقبلة ، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي اعتمد منذ بضعة أيام وتحديدا في 26 فبراير الماضي حزمة إضافية قيمتها 115 مليون يورو (141 مليون دولار) لدعم فريق العمل المشترك .
وتهدف البرامج الجديدة إلى توفير الحماية للمهاجرين واللاجئين في
ليبيا ، فضلا عن المساعدة على إجلاء 3800 شخص إضافي بحاجة إلى الحماية الدولية .
وستساعد الاجراءات الجديدة بشكل أكبر على إعادة دمج المهاجرين في
بلدانهم وتحسين المساعدة لهم في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.
( وال )