الاتحاد الاوروبي يعلن عودة 15 ألف مهاجر إلى بلدانهم من ليبيا .

بروكسل 03 مارس 2018 (وال)- أعلن الاتحاد الاوروبي - الجمعة - أن المنظمة الدولية للهجرة ساعدت 15 ألف مهاجر على العودة إلى ديارهم من ليبيا من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية ، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون النشط مع الاتحاد الافريقي .

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية " فيديريكا موغيريني " في بيان إن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أجلت بدورها أكثر من 1300 لاجئ من ليبيا .

وأكدت أن هذا يفي بالأهداف التي تم الاتفاق عليها والإعلان عنها في اجتماع فريق العمل الخاص الذي عقد في 14 ديسمبر الماضي وجمعها مع

كل من مفوضة الاتحاد الأفريقي " أميرة الفاضل " ، والمدير العام للمنظمة

الدولية للهجرة " ويليام سوينغ " والمفوض السامي لشؤون اللاجئين" فولكر تورك " .

وأنشئ فريق العمل الخاص المشترك على هامش مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الذي عقد في أبيدجان خلال شهر نوفمبر الماضي بهدف إنقاذ وحماية أرواح المهاجرين واللاجئين .

وأشارت " موغيريني " إلى أن العمل المشترك سيتواصل في الأسابيع المقبلة ، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي اعتمد منذ بضعة أيام وتحديدا في 26 فبراير الماضي حزمة إضافية قيمتها 115 مليون يورو (141 مليون دولار) لدعم فريق العمل المشترك .

وتهدف البرامج الجديدة إلى توفير الحماية للمهاجرين واللاجئين في

ليبيا ، فضلا عن المساعدة على إجلاء 3800 شخص إضافي بحاجة إلى الحماية الدولية .

وستساعد الاجراءات الجديدة بشكل أكبر على إعادة دمج المهاجرين في

بلدانهم وتحسين المساعدة لهم في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.



( وال )