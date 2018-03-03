وكيل الأزهر : التعددية الدينية والمذهبية إرادة إلهية وسنة كونية .

فيينا 03 مارس 2018 (وال)- أكد وكيل جامعة الأزهر الدكتور" عباس شومان "، إن التعدد الديني والاختلاف المذهبي إرادة إلهية وسنّة كونية ؛ لا ينبغي أن يكون سببًا للعداء أو الصراع بين أتباع الأديان . كما أن التعدد المذهبي بين أتباع الدين الواحد هو باب للتيسير على الناس وليس لإيقاع الشقاق والعداء، أو مدخلًا للنزاع والاقتتال في محاولة لفرض مذهب بعينه على الناس فرضا.

وأضاف وكيل الأزهر في كلمة له بعنوان " تعزيز التعايش السلمي والمواطنة المشتركة " ألقاها في مؤتمر "حوار السلام" الذي بدأت فعالياته في العاصمة النمساوية " فيينا " أن الأزهر يؤمن إيمانا تاما بأحقية البشر كافة في العيش بسلام وأمان مهما اختلفت دياناتهم وتعددت أعراقهم ، وهو على يقين بإمكانية العمل المشترك في ظل اختلاف العقائد وتنوع الثقافات، انطلاقا من القيم الإنسانية المشتركة التي لا تختلف بين أتباع الديانات والثقافات .



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