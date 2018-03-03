منظمة المرأة العربية تعقد الملتقى الأول لمكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع الجامعات العربية .

القاهرة 03 مارس 2018 (وال) - تستعد جامعة القاهرة لإستضافة الملتقى الأول لمكافحة العنف ضد المرأة تحت عنوان " دور الجامعات العربية في مكافحة العنف ضد المرأة "، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي

يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام.

ويهدف الملتقى الذي يأتى في إطار تبني منظمة المرأة العربية لبرنامج "

بناء ونشر ثقافة مجتمعية صديقة للمرأة في المجتمعات العربية" وهو الموضوع المدرج على برنامج عمل المنظمة العام 2018، بالتعاون مع "وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة" بجامعة القاهرة إلى تسليط الضوء على أهمية دور الجامعات العربية في مناهضة العنف ضد المرأة ، فضلا عن إيجاد آلية لتبادل الخبرات والتشبيك بين وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات العربية.



( وال )