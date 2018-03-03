الاحتفاء باليوم العربي للغة العربية ببنغازى.





بنغازى 03 مارس 2018 (وال) - أقيم بالجامعة الدولية للعلوم

الطبية بمدينة بنغازى احتفالية بمناسبة اليوم العربي للغة العربية بحضور

العديد من الشخصيات والمهتمين بالشأن الثقافي .

واستهلت الاحتفالية بعرض شريط مرئي عن جمعية أصدقاء اللغة تخلله عرض أبرز

الشخصيات التي تم تكريمها إلى جانب أمسيات شعرية من خلال أعضاء الجمعية .

وأكد رئيس الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية الأستاذ " علي مخلوف "

أن هذا اليوم يوافق اليوم العربي للغة العربية على مستوى الثقافة والعلوم

العربية ونحن نحتفل به اليوم ونكرم العديد من الشخصيات الذين أفنوا

حياتهم خدمة للغة العربية.

وأضاف " مخلوف " أنه تم خلال هذه الاحتفالية تكريم ستة من رواد اللغة

العربية منهم المرحوم الأستاذ " عبد العزيز العريبي" ، والأستاذ " عبد

اللطيف الشويرف" ، والدكتور " محمد دغيم "، والأستاذ الشاعر " محمد

المهدي " والأستاذ " المهدي الجلي " والدكتورة "هنية الكاديكي" .

من جهته، قال مسؤول إدارة الإنتاج بالجمعية الأستاذ " علي أحمد سالم "

نحتفل اليو م - باليوم العربي للغة العربية، حيث أقامت هذا اليوم المنظمة

العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وأشار مسؤول إدارة الإنتاج إلى أن : في هذا اليوم ينطلق الموسم الثقافي

لربيع وصيف عام 2018 ميلادي للجمعية لتستأنف به مجموعة من النشاطات الذي

سيستمر كل يوم خميس بمقر الجامعة الدولية لمدة دورة ربيعية صيفية كاملة

سواءً كانت (ندوة ، محاضرة ،أمسية شعرية).

وبيّن الأستاذ " علي احمد سالم " أن احتفال اليوم هو حفل تكريم وفاءً

لهذه اللغة، ووفاءً لمن أعطى من وقته وجهده لهذه اللغة.

وتخلل الاحتفالية إلقاء مجموعة من الكلمات من قبل أعضاء الجمعية في حق

المكرمين، والحديث عن سيرتهم وإنجازاتهم ، ومجموعة من القصائد بشكل عام،

وعن اللغة العربية بشكل خاص.



( وال - بنغازى )