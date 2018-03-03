إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية منتهية الصلاحية بالمرج .





المرج 03 مارس 2018 (وال) - قام عناصر مركز الحرس البلدي بمدينة المرج

بإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية منتهية الصلاحية، بعد أن

حجزها الحرس البلدي من المحال التجارية والأسواق والمصحات الخاصة خلال

تنفيذه حملة تفتيشية على المحال التجارية وأسواق المدينة طيلة الشهر

الماضي .

وقال رئيس فرع الحرس البلدي المرج عقيد " محمد صالح " إنها موادٌ مصنعة

محليا ومنها المستورد بطرق غير صحيحة، وقد تم إتلافها بالكامل ، وذلك لأن

غالبيتها منتهية الصلاحية أو فاسدة بسبب سوء التخزين.

وأوضح أن أكثر تلك المواد هي مواد غذائية تتعلق بالأكل والشرب ، والتي

لها علاقة مباشرة بحياة وصحة المواطن.

( وال )