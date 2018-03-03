انعقاد المؤتمر الوطني الأول للتلوث البحري والمياه الجوفية .



طرابلس 03 مارس 2018 ( وال )- تم بطرابلس مؤخراً إفتتاح

المؤتمر الوطني الأول للتلوث البحري والمياه الجوفية بمشاركة نخبة من

الأساتذة والبحاث والخبراء في علوم الأمراض البيئية والمياه ، من بعض

الجامعات الليبية والهيئات والمؤسسات العاملة في مجال البيئة والمياه

والنفط.

وقد ناقش المؤتمر محاور مهمة أبرزها الأبعاد والمضامين الدستورية لحماية

البيئة ، تقدير الضغوط على البيئة الساحلية بليبيا من خلال مؤشرات

التنمية السكانية والسياحية والصناعية ، تقييم جودة مياه الشرب ببعض مدن

المنطقة الغربية الليبية ، الخصائص الفيزوكيميائية لآبار مياه الشرب

بمنطقة غات ومدى مطابقتها للمواصفات الموصي بها، تقييم جودة المياه

الجوفية والمياه المعبأة المتداولة في مناطق وادي الشاطئ، القطرون، بني

وليد، وكذلك التلوث البكتيري في شواطئ مياه البحر بمناطق تاجوراء وسوق

الجمعة.

واختتم المؤتمر بإصدار عدد من التوصيات الواجبة لضمان بيئة صحية معافاة

وخالية من المخاطر الصحية على البيئة والإنسان والكائنات الحية.



(وال )