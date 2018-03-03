وزيرة الشؤون الاجتماعية تشارك في اجتماعات لجنة المرأة العربية بتونس .

تونس 03 مارس 2018 ( وال ) - شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق " فاضي الشافعي " في اجتماعات لجنة المرأة العربية التى نظمتها الجامعة العربية واستضافتها الجمهورية التونسية حول الهوية والانتماء وذلك خلال الفترة من 28 من شهر فبراير وحتى 2 من شهر مارس الجاري .

وشاركت " الشافعي " ممثلة لليبيا في اجتماعات لجنة المراة العربية في دورتها السابعة والثلاثين تحت شعار المرأة من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية التى عقدت الخميس الموافق للاول من شهر مارس وكذلك الاجتماع التحضيري الاقليمي للدورة 62 للجنة وضع المراة الذي عقد أمس الجمعة بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة .

وبحسب المكتب الاعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية فقد شاركت ليبيا في لجنة اعادة الصياغة الخاصة ببيان قرطاج ومراجعة التوصيات ومخرجات المؤتمر مع كل من البحرين وتونس والجزائر والمغرب .



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