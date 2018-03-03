دراسة علمية : تناول الأسماك يحد من خطر الاصابة بمرض التصلب المتعدد.





كاليفورنيا 3 مارس2018 (وال) - اكدت دراسة جديدة أن تناول المزيد من

الأسماك يمكن ان يقلل خطرالاصابة بمرض التصلب المتعدد.

واضافت الدراسة التي نشرتها صحيفة الديلي ميل على موقعها الاليكتروني ان

احماض اوميجا 3 الموجودة بالاسماك تحد من تدهور المايلين وهو الطلاء الذي

يحمي الخلاياالعصبية نتيجة هجوم بشكل خاطئ من قبل الجهاز المناعي.

واشارت الى انه غالبا ما يعاني مرضى التصلب العصبي المتعدد بالتعب وضعف

العضلات واضطراب الرؤية وصعوبات التوازن.

وحاولت الدكتورة أنيت لانجر الباحثة بمؤسسة كايزر بيرماننت والتي قادت

الدراسة استكشاف ما إذا كان هناك أي ارتباط بين تناول كمية مرتفعة من

أوميجا 3 التي تمالحصول عليها عن طريق اتباع نظام غذائي غني بالأسماك أو

أخذ مكملات زيت السمك وبين الحد من خطر مرض التصلب العصبي المتعدد.

ورصدت ان تلك الاحماض نجحت في قمع الالتهابات ذات الصلة بالتصلب المتعدد

وحماية الخلايا العصبية.

وشملت الدراسة 1153 شخص بمتوسط عمر 36 عاما نصفهم تقريبا يعاني من مرض

التصلب العصبي المتعدد ووجدت أن تناول كميات مرتفعة بانتظام من الأسماك

كان مرتبطابتراجع خطر الاصابة بمرض التصلب العصبي بنسبة 45 في المائة .

وفحص الباحثون 13 نوعا من مجموعة الجينات المرتبطة بتنظيم مستويات

الأحماض الدهنية في الجسم وكتشفوا أن اثنين من هذه الجينات مرتبطان

بانخفاض خطر الإصابةبمرض التصلب العصبي المتعدد ومن المقرر ان تعرض نتائج

الدراسة فى المؤتمر السبعين للاكاديمية الامريكية لعلم

الاعصاب فى لوس انجليس بكاليفورنيا.

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