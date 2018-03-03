المؤسسة الوطنية النفط وشركة شلمبرجير تناقشان سبل زيادة معدلات الإنتاج .





طرابلس 03 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس مجلس الادارة بالموسسة

الوطنية للنفط المهندس " مصطفى صنع الله " بمقر المؤسسة بطرابلس مع "

زياد بن حمّاد " المدير الإقليمي لشمال افريقيا لشركة شلمبرجير .

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الادارة بالمؤسسة أبوالقاسم شنقير والعماري

محمد والمدير العام لشركة شلمبرجير بليبيا رضا الكبير، ومدير خدمات

الانتاج لشمال افريقيا بالشركة السيد باولو أباتي، ونائب المدير العام

بالشركة فرع ليبيا السيد صالح ابو خريص، ومدير ادارة تطوير الاحتياطي

بالمؤسسة " نور الدين الشقمان.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطط الشركة في توسيع تواجدها وتوفيرها

للمعدات المتعلقة بتقنيات الحفر التطويري والاستكشافي بمواقع العمليات

النفطية .. كما تم التطرق إلى خطط متوسطة المدى لزيادة معدلات الانتاج

للعام 2018 . م ، بالإضافة إلى مناقشة مساهمة شركة شلمبجير العالمية من

خلال ورشة عمل ستعقد بين الطرفين في الفترة القريبة القادمة لدراسة كل ما

يتعلق بتقنيات الحفر وطرق الرفع الصناعي المختلفة .

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