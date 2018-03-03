الأمم المتحدة تقرر فتح مكتبها في بنغازى .







طرابلس 03 مارس 2018 (وال) - أعلن المبعوث الخاص للأمين العام

للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا " غسان سلامة ، (الجمعة)، عن فتح

مكتب الأمم المتحدة بمدينة بنغازى .

وقال " سلامة " خلال اجتماع في بنغازى مع مسؤوليها المحليين والسياسيين ،

إنه " تقرر إعادة افتتاح مكتب الأمم المتحدة بمدينة بنغازي ، وتم الاتفاق

مع عميد بلدية بنغازي للبحث عن مكان دائم للبعثة ، ليكون أفراد البعثة

أقرب إليكم ويساعدونكم في حل بعض مشكلاتكم" وفقا لما نشرته الصفحة

الرسمية لمكتب الأمم المتحدة في ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي "

فيسبوك".

وأشار المبعوث الدولي إلى أنه لا يمكن للأمم المتحدة أن تقف مع التهميش

أو التمييز، وسنقف مع الليبيين الذين يعتبرون أن هناك تناسياً لهم أو ظلم

يلحق بهم، بحسب وصفه .

وبناء على دعوة من مشايخ وأعيان المنطقة ، شارك الممثل الخاص للأمين

العام " غسان سلامة ، في اجتماع مع أكثر من 60 من قيادات المنطقة .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في بنغازي ، بحث ضرورة المشاركة

العادلة للموارد واللامركزية، كما عرضوا آرائهم بشأن الإطار الدستوري

اللازم.

ويقوم المبعوث الدولي " غسان سلامة ، بزيارة عمل إلى المنطقة منذ الأمس،

لإجراء مباحثات مع مسؤوليها المحليين والسياسيين، بشأن بحث فرص المساهمة

في إعادة الإعمار ونزع الألغام ومساعدة النازحين، إضافة إلى دعم مؤسساتها

من طرف المنظمات الدولية العاملة في القطاع الإنساني والإغاثي.

( وال )