نشرة الصيد البحري
المتوقعة على ساحل ليبيا .
السبت ، 03- 03- 2018 - 11:02:00
طرابلس 03 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح باش الى شلوق سرعتها
مابين (05 - 15) عقدة يصل مساء الغد على اقصى الساحل الغربى الى (25)عقدة
، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-0.75) متر ، والبحر هادى الى خفيف
الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (14-16) درجة مئوية
الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة يوم الغد بسبب الاتربة فى الجو .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح شرش إلى متغير الاتجاه
ويكون شلوق يوم الغد سرعتها ما بين(05-15) عقدة يصل مساء الغد على ساحل
بنغازى الى (25)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.25) متر ،
والبحر هادى الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين
(15-17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة يوم الغد بسبب الاتربة
فى الجو.
(وال)