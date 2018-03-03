نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 03 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح باش الى شلوق سرعتها

مابين (05 - 15) عقدة يصل مساء الغد على اقصى الساحل الغربى الى (25)عقدة

، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-0.75) متر ، والبحر هادى الى خفيف

الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (14-16) درجة مئوية

الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة يوم الغد بسبب الاتربة فى الجو .



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح شرش إلى متغير الاتجاه

ويكون شلوق يوم الغد سرعتها ما بين(05-15) عقدة يصل مساء الغد على ساحل

بنغازى الى (25)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.25) متر ،

والبحر هادى الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين

(15-17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة يوم الغد بسبب الاتربة

فى الجو.



(وال)