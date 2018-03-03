نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .السبت ، 03-03-2018 - 11:02:00




طرابلس 03 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح باش الى شلوق سرعتها
مابين (05 - 15) عقدة يصل مساء الغد على اقصى الساحل الغربى الى (25)عقدة
، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-0.75) متر ، والبحر هادى الى خفيف
الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (14-16) درجة مئوية
الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة يوم الغد بسبب الاتربة فى الجو .

* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح شرش إلى متغير الاتجاه
ويكون شلوق يوم الغد سرعتها ما بين(05-15) عقدة يصل مساء الغد على ساحل
بنغازى الى (25)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.25) متر ،
والبحر هادى الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين
(15-17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة يوم الغد بسبب الاتربة
فى الجو.

(وال)

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