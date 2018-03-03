الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 03 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : يبقى الطقس متقلب ومصحوب بإرتفاع ملحوظ في درجات

الحرارة ورياح نشطة على أغلب مناطق ليبيا .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق

الساحلية ، والريـاح جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على

بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية

الأفقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هدا اليوم مابين (25-31) درجة

مئوية وتصل إلى ( 33 ) درجة مئوية على أبونجيم وتسجل إرتفاع طفيف يوم

الغد ثم تنخفض يوم الأثنين على أغلب المناطق .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة

الأتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية

معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في

الرؤية الأفقية على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القـصوى تتـراوح هدا

اليوم مـــابين (26-31) درجة مئوية ولاتتجاوز (24) درجة مئوية على

مرتفعات الجبل الاخضر ومناطق أقصى الساحل الشرقي وتسجل درجات الحرارة

إرتفاع ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق .

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، والرياح جنوبية

غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على غدامس

والحمادة وهون مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية

الأفقية ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح هدا اليوم مابين (28-33) درجة

مئوية وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق. .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية بوجه عام ، والرياح جنوبية غربية فجنوبية شرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة

الأتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 32 - 35 ) درجة

مئوية .



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