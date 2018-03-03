إزالة المباني العشوائية بمنطقة الرابش ببنغازى .





بنغازى 03 مارس 2018 (وال)- قام قسم مكافحة الظواهر السلبية التابع

للإدارة العامة للبحث الجنائي بالتعاون مع شركة الخدمات العامة بحملة

لإزالة المباني العشوائية الواقعة بسوق الرابش بمنطقة الكويفية بمدينة

بنغازى.

وتأتي هذه الحملة تنفيذا للقرارات الصادرة والمتضمنة وقف البناء

والاعتداءات على أملاك الدولة ، وإزالة كل الظواهر العشوائية التي تشوه

المنظر العام للمدينة .

يشار إلى أن اللجنة قامت بإخطار أصحاب الأكشاك والمباني العشوائية لتسوية

أوضاعهم قبل الإزالة.

( وال )