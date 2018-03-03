اختتام الدورة التدريبية التي خصصت لصيانة المصحف الشريف بمدينة الخمس .





الخمس 03 مارس 2018 ( وال ) - اختتمت الجمعة الدورة التدريبية التي خصصت

لصيانة المصحف الشريف من قبل جمعية المودة للأعمال الخيرية بمدينة الخمس

بالتعاون مع دار الهجرة بطرابلس .

وشارك في هذه الدورة أكثر من (16) متدرب تلقوا خلال دروس عملية على صيانة

المصحف الشريف للحفاظ على هذه المصاحف من التلف والاهمال والعمل على

إعادة صيانتها وتوضيبها ليتم الاستفادة منها ، وقد تم في ختام هذه الدورة

صيانة أكثر من مائتي مصحف تم تجمعيهن من المساجد بمنطقة الخمس .



( وال - الخمس )