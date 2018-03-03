المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع مفوضية الاتحاد الاوروبي آلية متابعة وحماية أصول وأموال المؤسسة.





بروكسل 03 مارس 2018 ( وال ) - بحث وفد من المؤسسة اللييية للاستثمار

برئاسة الدكتور " علي محمود "مع مفوضية الاتحاد الاوروبي ببركسل، ايجاد

آلية عمل مشتركة بين مفوضية الاتحاد الاوروبي والمؤسسة لضمان حماية أصول

وأموال المؤسسة بالخارج .

واكد رئيس مجلس الادارة الدكتور " علي محمود " انه سيتم اجراء العديد من

اللقاءات خلال الفترة القادمة لوضع آلية عمل مشتركة تضمن حماية ومتابعة

أموال المؤسسة الليبية للاستثمار.

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