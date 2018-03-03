المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع مفوضية الاتحاد الاوروبي آلية متابعة وحماية أصول وأموال المؤسسة.السبت ، 03-03-2018 - 09:49:00



بروكسل 03 مارس 2018 ( وال ) - بحث وفد من المؤسسة اللييية للاستثمار
برئاسة الدكتور " علي محمود "مع مفوضية الاتحاد الاوروبي ببركسل، ايجاد
آلية عمل مشتركة بين مفوضية الاتحاد الاوروبي والمؤسسة لضمان حماية أصول
وأموال المؤسسة بالخارج .
واكد رئيس مجلس الادارة الدكتور " علي محمود " انه سيتم اجراء العديد من
اللقاءات خلال الفترة القادمة لوضع آلية عمل مشتركة تضمن حماية ومتابعة
أموال المؤسسة الليبية للاستثمار.
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