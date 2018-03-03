المحكمة الدستورية في غواتيمالا تجمد قرار الرئيس موراليس نقل سفارة بلاده للقدس.





غواتيمالا 3 -مارس-2018 (وال) - أفادت دائرة شؤون المغتربين في منظمة

التحرير الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، بأن المحكمة الدستورية العليا في

جمهورية غواتيمالا، جمدت قرار الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس المتعلق

بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وأوضحت الدائرة، في بيان لها، أن قرار المحكمة الدستورية جاء بناء على

الدعوى القضائية التي رفعها مجموعة من الحقوقيين الغواتيماليين برئاسة

المحامي ماركو فينيسيو ميخيا دافيلا، حيث وتمت الدعوى بناء على دستور

البلاد بصفتها دولة علمانية لا يحق للرئيس ومن منطلقات دينية بحتة أن

يتخذ قرارات تتعارض مع الدستور وتضرب التعايش السلمي بين فئات المجتمع.

يشار إلى أن رئيس جمهورية غواتيمالا جيمي موراليس اتخذ قرار نقل سفارة

بلاده من تل أبيب إلى القدس، تماشيا ورضوخا لموقف الرئيس الأميركي دونالد

ترمب الذي اتخذ قرارا بنقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة

لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في تحدٍ صارخٍ لكل القرارات والاتفاقيات

الدولية التي تعتبر مدينة القدس مدينة محتلة وتمنع على دول العالم مساندة

دولة الاحتلال لتغيير طابعها ومكانتها السياسية والدينية والتاريخية، أو

فرض وقائع جغرافية وديموغرافية عليها.

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