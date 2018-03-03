المؤتمر الاقتصادي العربي يناقش التحديات الاقتصادية والسياسية المحيطة بالدول العربية بتونس.





تونس 3 -مارس-2018 (وال)- أختتم المؤتمر الاقتصادي العربي، الذي انعقد

على مدار يومين أعماله بتونس أمس الجمعة ، حيث ناقش ما يشهده الوطن

العربي من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية تقتضي إحداث تغييرات

هيكلية، .

وأشار متحدثون ومحللون إلى أن التحديات الاقتصادية الجديدة التي تواجه

العرب نظرا لترتيبات الاقتصاد العالمي الجديد، والمتمثلة في بروز سلاسل

القيمة العالمية، وتعاظم المنافسة بين الدول، وتغليب الجانب المالي على

الجانب الإنتاجي، وتعميق التخصص في الخدمات والصناعات عالية المعرفة

واحتكارها من قبل بعض الشركات والدول، أمور يجب أن تكون في أولوية

القضايا التي يتم نقاشها.

وناقش المؤتمر الذي نظمته جامعة الدول العربية ووزارة التنمية والاستثمار

والتعاون الدولي التونسي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،

والذي افتتحه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

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