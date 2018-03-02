فريق الاتحاد يتوج ببطولة ليبيا لكرة القدم الخماسية.





طرابلس 2 مارس 2018 (وال)- توج فريق الاتحاد بكأس بطولة ليبيا لكرة

القدم الخماسية (الصالات) الثانية عشرة بعد فوزه مساء اليوم الجمعة على

فريق أهلي بنغازي بنتيجة 4-3 في المباراة النهائية التي أقيمت بقاعة

غريان.

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين مقابل

هدفين، وكانت فيه الندية واضحة من كلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني استطاع فريق الاتحاد حسم اللقاء بتسجيل هدفين مقابل

هدف لأهلي بنغازي لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 4-3.

وقد تم بعد انتهاء المباراة تتويج فريق الاتحاد بكأس البطولة الثانية

عشرة بحضور عضو المجلس الأعلى للدولة "رمضان امبية" والنائب الثاني لرئيس

الاتحاد العام لكرة القدم "حسين حبيب" وعضو مجلس النواب "صلاح الزوبيك"

وعميد بلدية غريان "يوسف ابديري" ورئيس مجلس الرياضة بالجبل الغربي "علاء

الشريف" والعديد من الشخصيات الرياضة وعدد من أعضاء المجلس المحلي بمدينة

غريان.

وفي مباراة الترتيب الثالث والرابع فاز فريق اتحاد الشرطة على فريق

السويحلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة حل فريق الاتحاد في الترتيب الأول وأهلي بنغازي ثانيا

واتحاد الشرطة ثالثا والسويحلي رابعا.

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