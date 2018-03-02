الاتحاد يفوز على الشط في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 2 مارس 2018 (وال)- فاز فريق الاتحاد مساء اليوم الجمعة على فريق

الشط بنتيجة 3-0 في المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول (إياب) للدوري

الممتاز، والتي أقيمت بملعب طرابلس الدولي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

الشوط الأول انتهى بفوز الاتحاد بهدف دون مقابل بعد سيطرة فريق

الاتحاد على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، حيث كثف من الهجمات من

الوسط وعلى الأطراف وتحصل على عدد من الركنيات استغل إحداها المهاجم

"أحمد الزوي" مسجلا منها برأسية الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة السابعة،

وقد تحصل الشط خلال هذا الشوط على فرصة ثمينة ليعادل النتيجة ولكن مهاجمه

"محمد المقرج" لم يحسن استغلالها لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف

دون مقابل.

وفي الشوط الثاني استمر استحواذ فريق الاتحاد على الكرة طيلة الشوط مع

تحسن الأداء لعناصر فريق الشط في بعض الأحيان، ومن ركلة جزاء سجل المهاجم

"محمد الطبال" الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 58، وقد لاحت فرصة ثمينة

للشط تصدى لها حارس الاتحاد "محمد الفرجاني" وبعدها بدقائق سجل "معاذ

عيسى" ثالث أهداف الاتحاد في الدقيقة 83 لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد

بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة يواصل فريق الاتحاد صدارته للمجموعة الثالثة، بينما

أصبح موقف فريق الشط صعبا في المحافظة على البقاء في الدوري الممتاز.

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