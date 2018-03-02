اتحاد الرماية يعتذر عن المشاركة في البطولة العربية.





طرابلس 2 مارس 2018 (وال)- أعلن رئيس اتحاد الرماية "عادل قريش" الاعتذار

رسمياً عن المشاركة في البطولة العربية للرماية التي ستقام بمدينة شرم

الشيخ بداية من 12 مارس الجاري.

وقال "قريش" إن قرار الانسحاب جاء نتيجة للظروف المادية الصعبة

للاتحاد، وليس لديه القدرة على النفقات المالية المترتبة على المشاركة،

رغم مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة، ولم يتحصل على أي دعم يذكر.

والمنتخب الليبي كان سيشارك في هذا المحفل العربي بسباق الرماية بالمسدس

10 أمتار، بالراميين إبراهيم أبوعامر وفتحي أبوكار.

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