المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع مفوضية الاتحاد الاوروبي آلية متابعة وحماية أصول وأموال المؤسسة.الجمعة ، 02-03-2018 - 19:54:00

المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع مفوضية الاتحاد الاوروبي آلية متابعة وحماية أصول وأموال المؤسسة.بروكسل 02 مارس 2018 ( وال ) - بحث وفد من المؤسسة اللييية للاستثمار برئاسة الدكتور " علي محمود " مع مفوضية الاتحاد الاوروبي ببركسل، ايجاد آلية عمل مشتركة بين مفوضية الاتحاد الاوروبي والمؤسسة لضمان حماية أصول وأموال المؤسسة بالخارج .
واكد رئيس مجلس الادارة الدكتور " علي محمود " انه سيتم اجراء العديد من اللقاءات خلال الفترة القادمة لوضع آلية عمل مشتركة تضمن حماية ومتابعة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار .


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