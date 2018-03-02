المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع مفوضية الاتحاد الاوروبي آلية متابعة وحماية أصول وأموال المؤسسة.

بروكسل 02 مارس 2018 ( وال ) - بحث وفد من المؤسسة اللييية للاستثمار برئاسة الدكتور " علي محمود " مع مفوضية الاتحاد الاوروبي ببركسل، ايجاد آلية عمل مشتركة بين مفوضية الاتحاد الاوروبي والمؤسسة لضمان حماية أصول وأموال المؤسسة بالخارج .

واكد رئيس مجلس الادارة الدكتور " علي محمود " انه سيتم اجراء العديد من اللقاءات خلال الفترة القادمة لوضع آلية عمل مشتركة تضمن حماية ومتابعة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار .





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