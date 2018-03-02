السراج يجتمع مع عدد من اعضاء مجلس النواب من الجنوب .



طرابلس 2 مارس 2018 (وال) -اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس بأعضاء من مجلس النواب يمثلون مختلف مناطق الجنوب الليبي، للتشاور والعمل على إنهاء الاقتتال الدائر في مدينة سبها.

وأكد السراج على أن تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب يعد أولوية بالنسبة للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، وإن المجلس يقف على مسافة واحدة تجاه جميع الأطراف، وأنه يتوجب العمل الجماعي على قطع الطريق أمام مثيري الفتن.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تضم مختلف الأطياف لتعمل على وقف إطلاق النار، ورعاية اجتماع بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى اتفاق مصالحة يعيد الأمن ويضمن التعايش السلمي بين كافة الأطراف.

(وال)